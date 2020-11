Lors de la conférence de presse après sa qualification pour les quarts de finale, l’Espagnol fait le point sur son niveau sur « dur » alors même qu’il n’a pas beaucoup joué sur cette surface cette année. Comme d’habitude, Rafa ne veut parvenir à faire qu’une chose : s’améliorer : « Tout le temps je veux m’améliorer. Ça, c’est le travail qui m’incombe tous les jours. Je pense toujours que je peux m’améliorer et il faut que je conserve aussi mes atouts. Il y a pas mal de secteurs où je ne joue pas mal, mais ça fait pratiquement un an que je ne joue pas sur dur. Cela fait partie du processus, bien sûr. Il faut que j’aille de l’avant. Enchaîner des matches aide. Ces matches sont des tests importants pour moi pour m’améliorer constamment. Donc je crois et j’espère que cela va m’aider à m’améliorer. Je pense que je joue bien. Mais il faut que je gagne davantage de matches sur cette surface »

En quart de finale, Rafael Nadal affrontera son compatriote Pablo Carreno Busta.