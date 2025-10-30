AccueilATPATP - Rolex Paris MastersNadine Vacherot, mère de Valentin : "Mardi, dans le métro, j’ai dit...
Nadine Vacherot, mère de Valentin : « Mardi, dans le métro, j’ai dit à mon mari : il peut jouer niveau Top 10 »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Interrogé par RMC cette semaine à Paris, où Valentin Vacherot s’est qualifié pour les quarts de finale en rempor­tant une 10e victoire consé­cu­tive en Masters 1000, Nadine Vacherot a évoqué le niveau actuel de son fils et le plaisir qu’il prend à batailler sur le court. 

« Mardi, dans le métro, j’ai dit à mon mari, il peut jouer niveau Top 10 (…) Quand il a eu son bac, il aurait aimé partir direct sur le circuit. C’est un matcheur, il adore ça, un peu trop même ! Il n’avait même pas 18 ans, c’était Bambi, il tenait à peine debout donc je lui ai dit de se former avant. »

Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 14:37

