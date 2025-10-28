AccueilATPATP - Rolex Paris MastersNicolas Escudé, après la défaite d'Alcaraz : "On l'a vu limite amorphe....
ATP - Rolex Paris Masters

Nicolas Escudé, après la défaite d’Alcaraz : « On l’a vu limite amorphe. C’est étonnant »

Au micro d’Eurosport, Nicolas Escudé a commenté la défaite de Carlos Alcaraz face à Cameron Norrie dès le deuxième tour du Masters 1000 de Paris. Et selon l’an­cien joueur fran­çais, l’Espagnol a été méconnaissable. 

« On a vu un Alcaraz limite amorphe, se plai­gnant des sensa­tions qu’il pouvait avoir, échan­geant longue­ment avec son clan après la perte du deuxième set. Il est allé à l’encontre de tout ce qu’il a pu faire depuis quelques mois. C’est éton­nant. Mais pour le moment, son rapport avec ce tournoi est compliqué. Sans enlever le mérite à Norrie, qui a fait son match. Il a peu donné. Il a un tout petit peu tremblé sur son avant‐dernier jeu de service mais il a très bien conclu. »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 21:41

