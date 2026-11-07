Auteur d’une magnifique semaine, Luca Van Assche n’est pas passé loin d’atteindre la finale du Masters 1000 de Paris.
Le Français avait un break d’avance (3−1) dans le troisième set face à Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales, avant de finir par craquer : 5–7, 6–3, 6–4.
Aux commentaires du match sur Eurosport, Nicolas Escudé a livré son analyse sur ce renversement dans la manche décisive.
« Ce n’était pas du grand Shelton ce samedi. Je pense qu’il doit être satisfait de s’en être sorti et doit pousser un grand ouf de soulagement. Il avait un break de retard dans cette troisième manche, et il a bénéficié de la prise de conscience, je pense, de Luca, de ce qui était en train de se jouer. Après ce jeu raté à 3–1 sur son service dans le set décisif, Luca n’a jamais réussi à sortir la tête de l’eau derrière. C’est dur pour lui. »
En finale dimanche, Ben Shelton affrontera Carlos Alcaraz ou Casper Ruud.
Luca Van Assche atteindra lui à 22 ans son meilleur classement ce lundi (34e mondial).
Publié le samedi 7 novembre 2026 à 17:11