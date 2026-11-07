Auteur d’une magni­fique semaine, Luca Van Assche n’est pas passé loin d’atteindre la finale du Masters 1000 de Paris.

Le Français avait un break d’avance (3−1) dans le troi­sième set face à Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales, avant de finir par craquer : 5–7, 6–3, 6–4.

First American fina­list since 2017 🇺🇸👊



The moment @BenShelton defeated Van Assche to secure a spot in the show­piece match ! #RolexParisMasters pic.twitter.com/C0E4Q3DdmD — Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2026

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Escudé a livré son analyse sur ce renver­se­ment dans la manche décisive.

« Ce n’était pas du grand Shelton ce samedi. Je pense qu’il doit être satis­fait de s’en être sorti et doit pousser un grand ouf de soula­ge­ment. Il avait un break de retard dans cette troi­sième manche, et il a béné­ficié de la prise de conscience, je pense, de Luca, de ce qui était en train de se jouer. Après ce jeu raté à 3–1 sur son service dans le set décisif, Luca n’a jamais réussi à sortir la tête de l’eau derrière. C’est dur pour lui. »

En finale dimanche, Ben Shelton affron­tera Carlos Alcaraz ou Casper Ruud.

Luca Van Assche atteindra lui à 22 ans son meilleur clas­se­ment ce lundi (34e mondial).