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Nicolas Escudé, après la défaite du Français Van Assche en demi‐finales : « Ce n’était pas du grand Shelton mais je pense qu’il a béné­ficié de la prise de conscience de Luca de ce qui était en train de se jouer »

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’une magni­fique semaine, Luca Van Assche n’est pas passé loin d’atteindre la finale du Masters 1000 de Paris.

Le Français avait un break d’avance (3−1) dans le troi­sième set face à Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales, avant de finir par craquer : 5–7, 6–3, 6–4.

Aux commen­taires du match sur Eurosport, Nicolas Escudé a livré son analyse sur ce renver­se­ment dans la manche décisive.

« Ce n’était pas du grand Shelton ce samedi. Je pense qu’il doit être satis­fait de s’en être sorti et doit pousser un grand ouf de soula­ge­ment. Il avait un break de retard dans cette troi­sième manche, et il a béné­ficié de la prise de conscience, je pense, de Luca, de ce qui était en train de se jouer. Après ce jeu raté à 3–1 sur son service dans le set décisif, Luca n’a jamais réussi à sortir la tête de l’eau derrière. C’est dur pour lui. »

En finale dimanche, Ben Shelton affron­tera Carlos Alcaraz ou Casper Ruud.

Luca Van Assche atteindra lui à 22 ans son meilleur clas­se­ment ce lundi (34e mondial).

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 17:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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