Quasiment assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial après avoir remporté de manière magis­trale l’US Open, Carlos Alcaraz sera‐t‐il suffi­sam­ment motivé pour cette fin de saison ? C’est la ques­tion posée par Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport.

« S’il stabi­lise un peu plus les choses, comme il l’a montré à New York, sur deux semaines, l’in­door ne lui posera plus aucun problème. Il est le seul à tout avoir pour s’ex­primer de manière égale sur toutes les surfaces », juge le héros de la Coupe Davis 2001, qui ne voit qu’une seule limite poten­tielle : « La ques­tion, c’est ‘à quel point il en veut dans cette fin de saison ?’ Il est quasi­ment sûr de terminer numéro un. Est‐ce qu’il aura assez faim pour aller cher­cher des titres qu’il n’a pas ? J’ai du mal à savoir dans quelles dispo­si­tions il va aborder ces deux derniers tour­nois. C’est la seule petite interrogation. »