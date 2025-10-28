AccueilATPATP - Rolex Paris MastersNicolas Escudé dans le doute sur Carlos Alcaraz et la fin de...
ATP - Rolex Paris Masters

Nicolas Escudé dans le doute sur Carlos Alcaraz et la fin de saison : « C’est la seule petite inter­ro­ga­tion. J’ai du mal à savoir dans quelles dispo­si­tions il va aborder ces deux derniers tournois »

Thomas S
Par Thomas S

-

68

Quasiment assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial après avoir remporté de manière magis­trale l’US Open, Carlos Alcaraz sera‐t‐il suffi­sam­ment motivé pour cette fin de saison ? C’est la ques­tion posée par Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport.

« S’il stabi­lise un peu plus les choses, comme il l’a montré à New York, sur deux semaines, l’in­door ne lui posera plus aucun problème. Il est le seul à tout avoir pour s’ex­primer de manière égale sur toutes les surfaces », juge le héros de la Coupe Davis 2001, qui ne voit qu’une seule limite poten­tielle : « La ques­tion, c’est ‘à quel point il en veut dans cette fin de saison ?’ Il est quasi­ment sûr de terminer numéro un. Est‐ce qu’il aura assez faim pour aller cher­cher des titres qu’il n’a pas ? J’ai du mal à savoir dans quelles dispo­si­tions il va aborder ces deux derniers tour­nois. C’est la seule petite interrogation. »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 12:12

Article précédent
Sur un nuage, Valentin Vacherot corrige le 18e mondial et rejoint son cousin, Rinderknech, pour une revanche

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.