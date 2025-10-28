Quasiment assuré de terminer l’année à la place de numéro 1 mondial après avoir remporté de manière magistrale l’US Open, Carlos Alcaraz sera‐t‐il suffisamment motivé pour cette fin de saison ? C’est la question posée par Nicolas Escudé, consultant pour Eurosport.
« S’il stabilise un peu plus les choses, comme il l’a montré à New York, sur deux semaines, l’indoor ne lui posera plus aucun problème. Il est le seul à tout avoir pour s’exprimer de manière égale sur toutes les surfaces », juge le héros de la Coupe Davis 2001, qui ne voit qu’une seule limite potentielle : « La question, c’est ‘à quel point il en veut dans cette fin de saison ?’ Il est quasiment sûr de terminer numéro un. Est‐ce qu’il aura assez faim pour aller chercher des titres qu’il n’a pas ? J’ai du mal à savoir dans quelles dispositions il va aborder ces deux derniers tournois. C’est la seule petite interrogation. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 12:12