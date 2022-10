Lors du tirage au sort vendredi soir, le Directeur Technique National a été forcé­ment ques­tionné sur l’état du tennis trico­lore. Selon, lui il ne s’agit pas d’être alarmiste.

« Il n’y a pas de surprises, c’est ce que l’on répète après Roland ou Bercy (NDRL : Au sujet du tennis fran­çais en ce moment). Après est‐ce que cela est alar­mant ? Oui, par rapport à ce que l’on a pu connaitre mais il ne faut pas voir non plus que le côté sombre des choses. Il y a aussi de belles choses qui se passent, il y a de belles perfor­mances, de belles progres­sions. Il y a du mieux sur certains aspects. Je pense pas que le tennis fran­çais soit forcé­ment à sa place. On est pas absent du top 100, mais c’est vrai qu’il en manque tout là haut, on y travaille et on va arriver à nos fins d’ici peu »