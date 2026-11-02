Grâce à sa victoire ce lundi contre Hubert Hurkacz ce lundi en ouverture du Rolex Paris Masters (7–6[3], 7–6[10]), Lorenzo Musetti s’est offert le droit d’affronter Alexander Zverev dès les seizièmes de finale.
Et si l’Italien mène 3–2 dans ses confrontations directes avec l’Allemand, Nicolas Mahut estime que le numéro 1 mondial doit plutôt se satisfaire de retrouver Musetti que d’avoir à affronter le Polonais, qui a remporté leurs deux derniers duels.
« Personnellement, je pense que Zverev doit être assez content. On est jamais content d’affronter Musetti mais jouer Hurkacz, sur cette surface, en indoor, ça aurait été un vrai challenge. Maintenant, Musetti a sa carte à jouer. Ça va être intéressant de voir comment il va retourner car on l’a vu en grande difficulté face à Hurkacz. Zverev, ça va être un peu la même chose. Ce duel va être intéressant à suivre », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial en double au micro d’Eurosport, où il officie en tant que consultant.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.