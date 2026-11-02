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Nicolas Mahut après la victoire de Musetti, qui va défier le numéro 1 mondial : « Personnellement, je pense que Zverev doit être assez content »

Par
Baptiste Mulatier
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Grâce à sa victoire ce lundi contre Hubert Hurkacz ce lundi en ouver­ture du Rolex Paris Masters (7–6[3], 7–6[10]), Lorenzo Musetti s’est offert le droit d’af­fronter Alexander Zverev dès les seizièmes de finale. 

Et si l’Italien mène 3–2 dans ses confron­ta­tions directes avec l’Allemand, Nicolas Mahut estime que le numéro 1 mondial doit plutôt se satis­faire de retrouver Musetti que d’avoir à affronter le Polonais, qui a remporté leurs deux derniers duels.

« Personnellement, je pense que Zverev doit être assez content. On est jamais content d’affronter Musetti mais jouer Hurkacz, sur cette surface, en indoor, ça aurait été un vrai chal­lenge. Maintenant, Musetti a sa carte à jouer. Ça va être inté­res­sant de voir comment il va retourner car on l’a vu en grande diffi­culté face à Hurkacz. Zverev, ça va être un peu la même chose. Ce duel va être inté­res­sant à suivre », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial en double au micro d’Eurosport, où il officie en tant que consultant.

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 13:50

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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