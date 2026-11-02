Grâce à sa victoire ce lundi contre Hubert Hurkacz ce lundi en ouver­ture du Rolex Paris Masters (7–6[3], 7–6[10]), Lorenzo Musetti s’est offert le droit d’af­fronter Alexander Zverev dès les seizièmes de finale.

Et si l’Italien mène 3–2 dans ses confron­ta­tions directes avec l’Allemand, Nicolas Mahut estime que le numéro 1 mondial doit plutôt se satis­faire de retrouver Musetti que d’avoir à affronter le Polonais, qui a remporté leurs deux derniers duels.

« Personnellement, je pense que Zverev doit être assez content. On est jamais content d’affronter Musetti mais jouer Hurkacz, sur cette surface, en indoor, ça aurait été un vrai chal­lenge. Maintenant, Musetti a sa carte à jouer. Ça va être inté­res­sant de voir comment il va retourner car on l’a vu en grande diffi­culté face à Hurkacz. Zverev, ça va être un peu la même chose. Ce duel va être inté­res­sant à suivre », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial en double au micro d’Eurosport, où il officie en tant que consultant.