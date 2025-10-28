À 43 ans, Nicolas Mahut a tiré sa révérence après un ultime match en double, aux côtés de Grigor Dimitrov, perdu face à Edouard Roger‐Vasselin et Hugo Nys au premier tour du Paris Rolex Masters (6−4, 5–7, 10–5)
Au micro d’Eurosport, après ce moment empreint d’émotion à la Paris La Défense Arena, le Français est revenu sur les coulisses de ce dernier match, révélant qu’il avait initialement espéré partager le court avec Novak Djokovic, qui lui en avait fait la promesse.
« Au départ j’attendais un peu Novak qui m’avait dit à Roland‐Garros : si je viens à Paris je te promets qu’on joue ensemble. Finalement il n’est pas venu ça a été un peu difficile. Grâce à Richard (Gasquet) j’ai demandé à Grigor, et forcément ça a été fantastique, il a été extraordinaire, j’ai beaucoup d’admiration pour le joueur. Il a pas hésité, il m’a dit écoute c’est ton dernier je suis content de le faire avec toi. »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 20:08