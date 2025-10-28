À 43 ans, Nicolas Mahut a tiré sa révé­rence après un ultime match en double, aux côtés de Grigor Dimitrov, perdu face à Edouard Roger‐Vasselin et Hugo Nys au premier tour du Paris Rolex Masters (6−4, 5–7, 10–5)

Au micro d’Eurosport, après ce moment empreint d’émotion à la Paris La Défense Arena, le Français est revenu sur les coulisses de ce dernier match, révé­lant qu’il avait initia­le­ment espéré partager le court avec Novak Djokovic, qui lui en avait fait la promesse.

« Au départ j’attendais un peu Novak qui m’avait dit à Roland‐Garros : si je viens à Paris je te promets qu’on joue ensemble. Finalement il n’est pas venu ça a été un peu diffi­cile. Grâce à Richard (Gasquet) j’ai demandé à Grigor, et forcé­ment ça a été fantas­tique, il a été extra­or­di­naire, j’ai beau­coup d’admiration pour le joueur. Il a pas hésité, il m’a dit écoute c’est ton dernier je suis content de le faire avec toi. »