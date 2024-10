Avec ses aces à foison et ses deuxièmes balles à plus de 200 km/h, Giovanni Mpetshi Perricard commence à écoeurer certains adver­saires… et obser­va­teurs, peu adeptes de ce style de joueurs, souvent quali­fiés de « servebot ».

Au micro d’Eurosport, où il officie depuis quelques mois en tant que consul­tant, Nicolas Mahut a donné son avis sur le « phénomène ».

« Ici, on va trouver ça génial mais quand c’était Karlovic, on trou­vait ça ennuyeux. Heureusement qu’il n’y a pas 15 joueurs comme ça, ce serait très problé­ma­tique. Ce que j’aime, c’est qu’il propose autre chose, son coup droit, son jeu de filet. Il se déplace beau­coup mieux que Karlovic ou Isner. On va le voir long­temps donc ceux qui n’aiment pas doivent prendre leur mal en patience… ».