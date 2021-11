De passage en confé­rence de presse après sa défaite face à Taylor Fritz, ce qui l’empêchera très certai­ne­ment de se quali­fier pour le Masters de Turin, Cameron Norrie n’est pas apparu plus abattu que cela. Beau joueur, le Britannique a préféré insister sur la perfor­mance de l’Américain.

« Taylor était trop fort aujourd’hui. Il a bien servi, il a sorti des gros coups, il a joué très agres­si­ve­ment et il se dépla­çait super bien sur le court. Par rapport à la dernière fois que je l’ai joué, il se déplace beau­coup mieux. Il a vrai­ment joué un match parfait. Il était très régu­lier pendant tout le match. Il était vrai­ment trop bon », a réagi Cameron avant de revenir sur la fameuse course au Masters sur laquelle il est quasi­ment éliminé. « Effectivement, cela a l’air diffi­cile. J’ai fait de mon mieux. Malheureusement, aujourd’hui, Taylor était trop bon. Il va falloir que j’y réflé­chisse. Je vais de toute façon aller à Turin. Il reste 2 places. On va voir comment tout cela évolue. Je serai peut‐être un rempla­çant là‐bas. Après cela, je vais me préparer pour la Coupe Davis à Innsbruck. »