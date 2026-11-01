Touché à la jambe gauche et contraint à l’abandon lors de son quart de finale contre Taylor Fritz, Arthur Fils est encore incertain pour le Rolex Paris Masters qui débute ce lundi. Selon les dernières indiscrétions de L’Équipe, l’état de santé du Francilien invite à l’optimisme. Des examens médicaux passés dans la capitale ce samedi se voudraient rassurants.
Mieux, le champion de Cincinnati 2026 devrait être présent du côté de la Plenitude Arena pour s’entraîner ce dimanche après‐midi. Une session à scruter de très près, elle donnera des indications sur la forme du numéro un français. Prévu en conférence de presse à 14 h, nul doute que le huitième joueur mondial apportera des réponses sur le flou quant à sa participation.
Le compte à rebours est lancé, Arthur Fils dispose de trois jours pour se décider, avant son entrée en lice ce mercredi.
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 09:00