Touché à la jambe gauche et contraint à l’abandon lors de son quart de finale contre Taylor Fritz, Arthur Fils est encore incer­tain pour le Rolex Paris Masters qui débute ce lundi. Selon les dernières indis­cré­tions de L’Équipe, l’état de santé du Francilien invite à l’op­ti­misme. Des examens médi­caux passés dans la capi­tale ce samedi se voudraient rassurants.

Mieux, le cham­pion de Cincinnati 2026 devrait être présent du côté de la Plenitude Arena pour s’en­traîner ce dimanche après‐midi. Une session à scruter de très près, elle donnera des indi­ca­tions sur la forme du numéro un fran­çais. Prévu en confé­rence de presse à 14 h, nul doute que le huitième joueur mondial appor­tera des réponses sur le flou quant à sa participation.

Le compte à rebours est lancé, Arthur Fils dispose de trois jours pour se décider, avant son entrée en lice ce mercredi.