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Novak Djokovic, après sa défaite au deuxième tour : « C’est la surface la plus rapide sur laquelle nous avons joué cette année, et pour des joueurs comme lui, c’est très bien »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il visait une place au Masters, et qu’il aurait pu profiter des élimi­na­tions préma­tu­rées de ses concur­rentes directes (Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur), Novak Djokovic a lui aussi pris la porte dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters.

Renversé par le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (83e mondial), au lende­main de sa grosse victoire contre Valentin Vacherot, le Serbe a expliqué sa défaite en confé­rence de presse (2−6, 6–3, 6–3).

 « Je suis déçu, j’ai perdu un match que j’avais l’im­pres­sion de dominer dans le premier set, mais ensuite mon service s’est dégradé et il a très bien joué, il ne manquait rien. Il était vrai­ment effi­cace des deux côtés. C’est la surface la plus rapide sur laquelle nous avons joué cette année, et pour des joueurs comme lui, qui jouent à plat et près des lignes, c’est très bien. Malheureusement, je n’ai pas utilisé les oppor­tu­nités du troi­sième set et j’ai complè­te­ment perdu le contrôle du match. »

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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