Alors qu’il visait une place au Masters, et qu’il aurait pu profiter des élimi­na­tions préma­tu­rées de ses concur­rentes directes (Frances Tiafoe, Rafael Jodar et Alex de Minaur), Novak Djokovic a lui aussi pris la porte dès le deuxième tour du Rolex Paris Masters.

Renversé par le qualifié austra­lien Rinky Hijikata (83e mondial), au lende­main de sa grosse victoire contre Valentin Vacherot, le Serbe a expliqué sa défaite en confé­rence de presse (2−6, 6–3, 6–3).

« Je suis déçu, j’ai perdu un match que j’avais l’im­pres­sion de dominer dans le premier set, mais ensuite mon service s’est dégradé et il a très bien joué, il ne manquait rien. Il était vrai­ment effi­cace des deux côtés. C’est la surface la plus rapide sur laquelle nous avons joué cette année, et pour des joueurs comme lui, qui jouent à plat et près des lignes, c’est très bien. Malheureusement, je n’ai pas utilisé les oppor­tu­nités du troi­sième set et j’ai complè­te­ment perdu le contrôle du match. »