Renversé par le qualifié australien Rinky Hijikata (83e mondial), au lendemain de sa grosse victoire contre Valentin Vacherot, le Serbe a expliqué sa défaite en conférence de presse (2−6, 6–3, 6–3).
« Je suis déçu, j’ai perdu un match que j’avais l’impression de dominer dans le premier set, mais ensuite mon service s’est dégradé et il a très bien joué, il ne manquait rien. Il était vraiment efficace des deux côtés. C’est la surface la plus rapide sur laquelle nous avons joué cette année, et pour des joueurs comme lui, qui jouent à plat et près des lignes, c’est très bien. Malheureusement, je n’ai pas utilisé les opportunités du troisième set et j’ai complètement perdu le contrôle du match. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.