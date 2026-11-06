Alors que certains obser­va­teurs l’envoient régu­liè­re­ment à la retraite, Novak Djokovic a parlé plusieurs fois de sa volonté d’étirer sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Il aurait alors 41 ans.

Pour le média serbe Sportklub, le jour­na­liste Sasa Ozmo, suiveur connu de Nole, a fait le point sur la situa­tion de ’homme aux 24 titres, qui veut donc repartir au combat en 2027.

« Il a déjà confirmé sa parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie, ce qui signifie que sa prépa­ra­tion pour décembre sera inten­sive. Cependant, pour pouvoir faire tout ce qu’il souhaite et que cela se traduise par de meilleurs résul­tats en match, Novak doit résoudre un mysté­rieux problème de santé. Il n’a pas précisé de quoi il s’agis­sait, mais il pensait que la situa­tion était sur le point d’être réglée. Après cela, se pose la ques­tion de la moti­va­tion, mais aussi celle du déclin réel du joueur, au retour, en termes de vitesse… Tout cela affecte la confiance en soi, créant un effet domino. Novak termi­nera la saison à la 12e ou 13e place mondiale. Des semaines comme celle de Pékin laissent entre­voir la possi­bi­lité d’un éclair de génie, mais ce n’est qu’un espoir. Il est désor­mais impos­sible de compter sur quoi que ce soit avec certi­tude ou de prédire une victoire. Djokovic aura 40 ans en mai. On verra si, après quelques semaines de repos, il aura une idée plus claire de ce qu’il doit faire, comment et, surtout, jusqu’où il peut aller. »