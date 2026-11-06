Alors que certains observateurs l’envoient régulièrement à la retraite, Novak Djokovic a parlé plusieurs fois de sa volonté d’étirer sa carrière jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Il aurait alors 41 ans.
Pour le média serbe Sportklub, le journaliste Sasa Ozmo, suiveur connu de Nole, a fait le point sur la situation de ’homme aux 24 titres, qui veut donc repartir au combat en 2027.
« Il a déjà confirmé sa participation à l’Open d’Australie, ce qui signifie que sa préparation pour décembre sera intensive. Cependant, pour pouvoir faire tout ce qu’il souhaite et que cela se traduise par de meilleurs résultats en match, Novak doit résoudre un mystérieux problème de santé. Il n’a pas précisé de quoi il s’agissait, mais il pensait que la situation était sur le point d’être réglée. Après cela, se pose la question de la motivation, mais aussi celle du déclin réel du joueur, au retour, en termes de vitesse… Tout cela affecte la confiance en soi, créant un effet domino. Novak terminera la saison à la 12e ou 13e place mondiale. Des semaines comme celle de Pékin laissent entrevoir la possibilité d’un éclair de génie, mais ce n’est qu’un espoir. Il est désormais impossible de compter sur quoi que ce soit avec certitude ou de prédire une victoire. Djokovic aura 40 ans en mai. On verra si, après quelques semaines de repos, il aura une idée plus claire de ce qu’il doit faire, comment et, surtout, jusqu’où il peut aller. »
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 18:44