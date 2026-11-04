« Je constate que beaucoup de gens adorent donner leur avis d’expert en prétendant savoir exactement ce qui se passe pour moi, alors qu’ils n’en savent rien », avait lâché Novak Djokovic avant le début du Rolex Paris Masters, puis d’ajouter après sa victoire contre Valentin Vacherot au premier tour : « Pas mal pour un vieux, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs. »
Le Serbe de 39 ans a également glissé un nouveau tacle à certains « experts » en conférence de presse.
« Les Grands Chelems sont les tournois les plus importants pour moi comme pour 99 % des joueurs. Ce sont les piliers historiques de notre sport, là où vous voulez jouer votre meilleur tennis et inscrire votre nom, dans les livres d’histoire du tennis. Je veux continuer à faire de mon mieux dans les tournois du Grand Chelem, mais je veux aussi jouer les autres tournois. Cette année, je me suis plus concentré sur le fait de me sentir bien sur le court plutôt que de bien jouer, parce que la plupart des tournois que j’ai faits, cela a été une lutte physique et cela n’avait rien à voir avec ma préparation, le fait que je m’entraîne assez parce qu’il y a beaucoup de gens qui veulent toujours donner leur avis d’experts pour expliquer ce qui m’arrive, mais ils ne le savent pas en fait. Comme je l’ai dit, quand je me sentais bien sur le court, et récemment cela a été le cas puisque je suis proche de résoudre mes problèmes des quatre derniers mois, à ce moment, mon ressenti sur le court et mon plaisir de jouer est là. Pékin a été le meilleur moment de l’année. J’ai bien joué à Bâle, cela a été un match serré et malheureusement perdu, mais j’ai bien apprécié les dernières semaines de la saison sur le court. Je me sens bien et je pense que les performances suivront. Nous verrons après dans l’avenir. »
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 13:20