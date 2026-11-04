« Je constate que beau­coup de gens adorent donner leur avis d’expert en préten­dant savoir exac­te­ment ce qui se passe pour moi, alors qu’ils n’en savent rien », avait lâché Novak Djokovic avant le début du Rolex Paris Masters, puis d’ajouter après sa victoire contre Valentin Vacherot au premier tour : « Pas mal pour un vieux, n’est‐ce pas ? Les gens pensent que je suis trop lent, mais d’une manière ou d’une autre, j’arrive toujours à trouver le moyen de gagner ce genre de matchs. »

Le Serbe de 39 ans a égale­ment glissé un nouveau tacle à certains « experts » en confé­rence de presse.

« Les Grands Chelems sont les tour­nois les plus impor­tants pour moi comme pour 99 % des joueurs. Ce sont les piliers histo­riques de notre sport, là où vous voulez jouer votre meilleur tennis et inscrire votre nom, dans les livres d’his­toire du tennis. Je veux conti­nuer à faire de mon mieux dans les tour­nois du Grand Chelem, mais je veux aussi jouer les autres tour­nois. Cette année, je me suis plus concentré sur le fait de me sentir bien sur le court plutôt que de bien jouer, parce que la plupart des tour­nois que j’ai faits, cela a été une lutte physique et cela n’avait rien à voir avec ma prépa­ra­tion, le fait que je m’en­traîne assez parce qu’il y a beau­coup de gens qui veulent toujours donner leur avis d’ex­perts pour expli­quer ce qui m’ar­rive, mais ils ne le savent pas en fait. Comme je l’ai dit, quand je me sentais bien sur le court, et récem­ment cela a été le cas puisque je suis proche de résoudre mes problèmes des quatre derniers mois, à ce moment, mon ressenti sur le court et mon plaisir de jouer est là. Pékin a été le meilleur moment de l’année. J’ai bien joué à Bâle, cela a été un match serré et malheu­reu­se­ment perdu, mais j’ai bien apprécié les dernières semaines de la saison sur le court. Je me sens bien et je pense que les perfor­mances suivront. Nous verrons après dans l’avenir. »