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Novak Djokovic prend la parole sur le départ à la retraite de Monfils : « Quelle carrière incroyable ! Un des types les plus gentils et les plus drôles. Il n’y a personne à qui tu ne plais pas, Gaël »

Par
Antoine Trupiano
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C’était le grand soir, ce mardi, pour Gaël Monfils sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie d’adieu parti­cu­liè­re­ment émou­vante, avant d’en­tamer un nouveau chapitre de sa vie.

Pour l’oc­ca­sion, les orga­ni­sa­teurs avaient préparé une magni­fique vidéo réunis­sant les hommages de plusieurs grands noms du tennis mondial ayant croisé la route du Français au cours de sa carrière. Et tous avaient répondu à l’appel, notam­ment les trois membres du légen­daire Big Three : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Novak Djokovic a souligné surtout le mindset et l’ati­tude du Français qui faisait l’una­ni­mité dans le vestiaires. 

« Quelle carrière incroyable ! Un des types les plus gentils et les plus drôles. Il n’y a personne à qui tu ne plais pas, Gaël » a déclaré Djokovic. 

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 08:03

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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