C’était le grand soir, ce mardi, pour Gaël Monfils sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’occasion d’une cérémonie d’adieu particulièrement émouvante, avant d’entamer un nouveau chapitre de sa vie.
Pour l’occasion, les organisateurs avaient préparé une magnifique vidéo réunissant les hommages de plusieurs grands noms du tennis mondial ayant croisé la route du Français au cours de sa carrière. Et tous avaient répondu à l’appel, notamment les trois membres du légendaire Big Three : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Novak Djokovic a souligné surtout le mindset et l’atitude du Français qui faisait l’unanimité dans le vestiaires.
« Quelle carrière incroyable ! Un des types les plus gentils et les plus drôles. Il n’y a personne à qui tu ne plais pas, Gaël » a déclaré Djokovic.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 08:03