C’était le grand soir, ce mardi, pour Gaël Monfils sur le court central du Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie d’adieu parti­cu­liè­re­ment émou­vante, avant d’en­tamer un nouveau chapitre de sa vie.

Pour l’oc­ca­sion, les orga­ni­sa­teurs avaient préparé une magni­fique vidéo réunis­sant les hommages de plusieurs grands noms du tennis mondial ayant croisé la route du Français au cours de sa carrière. Et tous avaient répondu à l’appel, notam­ment les trois membres du légen­daire Big Three : Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Novak Djokovic a souligné surtout le mindset et l’ati­tude du Français qui faisait l’una­ni­mité dans le vestiaires.

EL HERMOSO HOMENAJE DE LOS TENISTAS A GAEL MONFILS ❤️



🗣 Novak Djokovic : « ¡Qué carrera increíble ! Uno de los tipos más amables y diver­tidos. No hay nadie a quien no le caigas bien, Gaël ».



🗣 Rafael Nadal : « Felicidades por esta carrera formi­dable. Me acuerdo la primera vez que… — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 3, 2026

« Quelle carrière incroyable ! Un des types les plus gentils et les plus drôles. Il n’y a personne à qui tu ne plais pas, Gaël » a déclaré Djokovic.