Le match a nette­ment monté d’un cran comme le symbo­lise le jeu à 5 à 3 pour Novak qui a duré plus de dix minutes. Finalement, c’est sur sa 3ème balle de set que le Serbe parvient à clore la deuxième manche.

Le numéro 1 mondial est très offensif et n’hé­site pas à monter au filet dès qu’il peut le faire que ce soit sur sa première balle où lors des échanges.

Medvedev défend bien mais cela ne suffit pas.

Novak semble plus frais et surtout c’est lui qui tente et prend des risques. Il est déjà monté 17 fois à la volée.