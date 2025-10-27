Si Jannik Sinner a mathé­ma­ti­que­ment la possi­bi­lité de rede­venir numéro 1 mondial en fin de saison devant Carlos Alcaraz, il faudrait un miracle et surtout un énorme coup de mou de l’Espagnol pour que cela se produise.

Et d’ailleurs, même l’Italien, inter­rogé à ce sujet en confé­rence de presse après son sacre sur l’ATP 500 de Vienne, n’y croit pas une seconde.

« C’est impos­sible pour cette saison. Nous verrons l’année prochaine comment les choses se passent. Mais c’est sans aucun doute l’un de mes objec­tifs en 2026. Les résul­tats vien­dront d’eux-mêmes si je continue à faire les bonnes choses », a déclaré Sinner, qui pour­rait remonter sur le trône de l’ATP le temps d’une semaine en cas de titre sur le Rolex Paris Masters, à condi­tion qu’Alcaraz n’at­teigne pas les demi‐finales.