Si Jannik Sinner a mathématiquement la possibilité de redevenir numéro 1 mondial en fin de saison devant Carlos Alcaraz, il faudrait un miracle et surtout un énorme coup de mou de l’Espagnol pour que cela se produise.
Et d’ailleurs, même l’Italien, interrogé à ce sujet en conférence de presse après son sacre sur l’ATP 500 de Vienne, n’y croit pas une seconde.
« C’est impossible pour cette saison. Nous verrons l’année prochaine comment les choses se passent. Mais c’est sans aucun doute l’un de mes objectifs en 2026. Les résultats viendront d’eux-mêmes si je continue à faire les bonnes choses », a déclaré Sinner, qui pourrait remonter sur le trône de l’ATP le temps d’une semaine en cas de titre sur le Rolex Paris Masters, à condition qu’Alcaraz n’atteigne pas les demi‐finales.
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 17:24