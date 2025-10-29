Alors que le Belge Zizou Bergs célébrait sa victoire au premier tour du Rolex Paris Masters (6−3, 2–6, 6–2) avec un « moonwalk » plein d’humour, son adversaire, le 35e mondial Alex Michelsen, laissait éclater sa frustration en fracassant sa raquette au premier plan.
Sur Instagram, Reilly Opelka n’a pas manqué de réagir à cette scène, visiblement peu à son goût :
« Je préfère perdre le troisième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moonwalk », a réagi le « géant » américain.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 12:01