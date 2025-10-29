AccueilATPATP - Rolex Paris MastersOpelka sur la célébration de Zizou Bergs : "Je préfère perdre le...
ATP - Rolex Paris Masters

Opelka sur la célé­bra­tion de Zizou Bergs : « Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moonwalk »

Baptiste Mulatier

Alors que le Belge Zizou Bergs célé­brait sa victoire au premier tour du Rolex Paris Masters (6−3, 2–6, 6–2) avec un « moon­walk » plein d’humour, son adver­saire, le 35e mondial Alex Michelsen, lais­sait éclater sa frus­tra­tion en fracas­sant sa raquette au premier plan.

Sur Instagram, Reilly Opelka n’a pas manqué de réagir à cette scène, visi­ble­ment peu à son goût :

« Je préfère perdre le troi­sième set 6–2, plutôt que de le gagner 6–2 et faire un moon­walk », a réagi le « géant » américain. 

