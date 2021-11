Battu en deux manches par Carreno Busta (6–3, 6–4) sans avoir pu réel­le­ment défendre ses chances pétri par le stress, Benoit Paire s’est exprimé avec ses mots au sujet de l’Open d’Australie, des paroles que vont apprécié tous les joueurs qui ont décidé pour l’ins­tant d’hé­siter au sujet du vaccin : « Ceux qui ne sont pas vaccinés, je n’en ai rien à foutre. Franchement, s’ils ne jouent pas, tant mieux pour moi. Moi, j’ai fait 14 jours à l’US Open positif, tout le monde a joué et moi, j’étais dans ma chambre. Si les mecs ne veulent pas se faire vacciner et ne veulent pas jouer l’Open d’Australie, tant mieux. À la limite, s’il n’y a que moi qui y vais, je suis très content. Tu vois, moi, les autres joueurs, cela m’im­porte très peu. Moi, je suis motivé pour faire une très bonne saison l’année prochaine. S’il y en a qui ont peur de se faire vacciner, qu’ils ne se fassent pas vacciner et puis qu’ils restent en Europe »