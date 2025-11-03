Dans des propos relayés par Tennis Word Italia, Adriano Panatta, vainqueur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tenis italien, a mis en garde Carlos Alcaraz.
« Il peut avoir un mauvais jour et perdre, ce qui n’arrive jamais à Jannik au premier ou au deuxième tour. Soit il perd en finale, soit il se blesse. Carlos doit donc être prudent : soit il reste concentré, soit il ne le battra plus », a prévenu le compatriote de Jannik Sinner, titré dimanche à Paris.
Publié le lundi 3 novembre 2025 à 12:45