Panatta : « Alcaraz peut avoir un mauvais jour et perdre, ce qui n’ar­rive jamais à Sinner au premier ou au deuxième tour. Soit il perd en finale, soit il se blesse »

Par Baptiste Mulatier

Dans des propos relayés par Tennis Word Italia, Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tenis italien, a mis en garde Carlos Alcaraz. 

« Il peut avoir un mauvais jour et perdre, ce qui n’ar­rive jamais à Jannik au premier ou au deuxième tour. Soit il perd en finale, soit il se blesse. Carlos doit donc être prudent : soit il reste concentré, soit il ne le battra plus », a prévenu le compa­triote de Jannik Sinner, titré dimanche à Paris. 

Publié le lundi 3 novembre 2025 à 12:45

Auger‐Aliassime sur le public fran­çais après sa défaite en finale contre Sinner : « J’ai le senti­ment qu’il voulait davan­tage de tennis, qu’il voulait un troi­sième set, et c’est ce que je voulais aussi. Ils ont été fantastiques »
