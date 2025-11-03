Dans des propos relayés par Tennis Word Italia, Adriano Panatta, vain­queur de Roland‐Garros 1976 et autre légende du tenis italien, a mis en garde Carlos Alcaraz.

« Il peut avoir un mauvais jour et perdre, ce qui n’ar­rive jamais à Jannik au premier ou au deuxième tour. Soit il perd en finale, soit il se blesse. Carlos doit donc être prudent : soit il reste concentré, soit il ne le battra plus », a prévenu le compa­triote de Jannik Sinner, titré dimanche à Paris.