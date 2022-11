La première fois que Tommy Paul et Rafael Nadal se sont affrontés, à Acapulco en février dernier, le Majorquin s’était imposé 6–0, 7–6(5). Ce mercredi à Bercy, l’Américain a pris sa revanche avec une victoire en trois sets, qu’il place au sommet de tous ses succès en carrière.

« C’est proba­ble­ment la meilleure victoire de ma carrière. C’était la deuxième fois que nous nous rencon­trions, bien que la première ne compte pas car j’étais vrai­ment nerveux, rien à voir avec celle‐ci. Cette fois, j’étais détendu en entrant sur le terrain et le match d’avant, c’était pareil. Même après le premier set, je savais que j’avais mes chances, je devais juste être plus agressif et récu­pérer mes premiers services. J’ai fini par jouer mon meilleur tennis des trois derniers mois », a confié le 31e mondial.

Après avoir sorti Bautista Agut et Nadal, Paul va affronter un troi­sième espa­gnol en la personne de Pablo Carreno Busta.