S’il a rappelé que le forfait de Jannik Sinner était dû à un virus intes­tinal et non un problème physique, tout en saluant la classe et la gentillesse du numéro 1 mondial, le direc­teur du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Cédric Pioline, a égale­ment inter­rogé sur le possible danger pour le circuit que repré­sente les exhi­bi­tions très lucratives.

Et le patron du tournoi n’a pas hésité à exprimer son inquié­tude en disant ce qu’il pensait du « 6 Kings Slam », ayant permis il y a dix jours à Sinner de remporter plus de 5 millions d’euros (du jamais vu aupa­ra­vant dans le monde du tennis).

« C’est un autre sujet : la géopo­li­tique du circuit avec plein de choses actuel­le­ment en discus­sion au niveau des Grands Chelems, de l’ATP et de la WTA. Aujourd’hui, on n’a pas de réponse mais de mon point de vue, il est certain qu’il faut être vigi­lant pour qu’il y ait une cohé­rence. L’argent mis sur la table par cette exhi­bi­tion saou­dienne est quelque chose de disruptif. Qui désta­bi­lise l’éco­sys­tème en place et n’est pas forcé­ment hyper sain… »