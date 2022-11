De passage en confé­rence de presse pour dresser le bilan de sa première édition en tant que direc­teur du Masters 1000 pari­sien, Cédric Pioline a égale­ment parlé de l’état actuel du tennis masculin avec beau­coup de posi­ti­visme et d’optimisme.

« Sur la nouvelle géné­ra­tion, c’est facile de parler de Rune. Félix aussi a fait une série assez incroyable. Ils sont déjà vrai­ment bien posi­tionnés. Musetti aussi, en première lecture, on se dit c’est peut‐être un peu moins évident de le voir monter aussi haut que certains, mais il va d’un coup énor­mé­ment progresser physi­que­ment, et avec ce qu’il a dans la raquette, il peut aussi ! Il est clair qu’on a, grosso modo, trois géné­ra­tions qui jouent en même temps. Les derniers sont Nadal, Djokovic, prin­ci­pa­le­ment, avec ensuite les Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Thiem. Et, d’un coup, il y a ceux qui sont encore plus jeunes et d’autres. Thiem, même s’il est un tout petit peu plus âgé et Medvedev, sont les deux qui ont gagné dans la géné­ra­tion inter­mé­diaire, mais déjà, c’est Alcaraz qui gagne ! En se disant que Nadal et Djokovic ont encore bien deux saisons dans les pattes, ce qui va arriver est très inté­res­sant et excitant. »

La saison 2023 devrait faire des étincelles !