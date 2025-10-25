Interrogé sur la création d’un Masters1000 en Arabie Saoudite et sur le fait que ce pays a toujours crée une pression sur le tournoi parisien, Cédric Pioline a clairement mis les points sur les I.
« Il faut rétablir les choses telles qu’elles sont, à savoir que le Rolex Paris Masters n’a jamais été menacé par les Saoudiens. Nous avons un contrat signé avec l’ATP, qui nous protège pendant très longtemps. Il ne faut pas de donner de fausses informations à tous les gens qui vous écoutent et vous lisent. C’est important parce qu’il n’y a jamais eu ce type de menace, en tout cas pour nous, en tant que Masters 1 000, propriété de la Fédération Française de Tennis. On n’a pas à être soulagés puisque l’on n’avait pas de menace »
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 17:25