ATP - Rolex Paris Masters

Pioline recadre les jour­na­listes : « Il ne faut pas de donner de fausses infor­ma­tions à tous les gens qui vous écoutent et vous lisent »

Jean Muller
Par Jean Muller

Interrogé sur la créa­tion d’un Masters1000 en Arabie Saoudite et sur le fait que ce pays a toujours crée une pres­sion sur le tournoi pari­sien, Cédric Pioline a clai­re­ment mis les points sur les I. 

« Il faut réta­blir les choses telles qu’elles sont, à savoir que le Rolex Paris Masters n’a jamais été menacé par les Saoudiens. Nous avons un contrat signé avec l’ATP, qui nous protège pendant très long­temps. Il ne faut pas de donner de fausses infor­ma­tions à tous les gens qui vous écoutent et vous lisent. C’est impor­tant parce qu’il n’y a jamais eu ce type de menace, en tout cas pour nous, en tant que Masters 1 000, propriété de la Fédération Française de Tennis. On n’a pas à être soulagés puisque l’on n’avait pas de menace »

Publié le samedi 25 octobre 2025 à 17:25

