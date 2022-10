Le nouveau direc­teur du tournoi qui a remplacé cette année Guy Forget, a bien voulu donner son senti­ment sur l’état du tennis trico­lore. Même si Cédric Pioline ne va pas se posi­tionner, il a du mal quand même à accepter cette situation.

« La France est une grande nation de tennis. Je ne sais pas jusqu’à quand il faut remonter, on va dire sur 40 ans ou même plus, on a souvent eu des joueurs dans les dix ou vingt premiers. On a une grande nation, un Grand Chelem, un Master 1000, des 250. La Fédération est très présente et investi beau­coup dans la forma­tion et dans l’ac­com­pa­gne­ment. C’est donc forcé­ment quelque chose dont on ne peut se satis­faire. En tant que direc­teur du tournoi, cela m’at­triste, parce que toute nation a besoin de loco­mo­tive, et donc mieux c’est classé, mieux c’est. Ça me rend triste et je pense que ça rend tristes les fans de se dire. On vient dans cet Arena pour voir le tournoi et on a envie de voir nos meilleurs Français ; cet état de fait actuel sur les parti­ci­pa­tions me rend triste »