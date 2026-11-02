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Pour atteindre le grand objectif de sa fin de saison, Djokovic n’a plus le choix

Par
Thomas S
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Quelques semaines après avoir avoué qu’une quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin était le grand objectif de sa fin de saison, Novak Djokovic se retrouve dans une posture compliqué avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, le dernier tournoi avant le tournoi des maîtres.

La donne est en effet assez claire : s’il ne se qualifie pas pour les demi‐finales à Nanterre, le Serbe sera auto­ma­ti­que­ment éliminé. Dans le cas ou il rejoin­drait le dernier carré, voici les diffé­rents scénarios : 

Djokovic se quali­fiera pour Turin si :

  • Il soulève le trophée à Paris

OU

  • Il atteint la finale à Paris, ne la perd pas contre Fritz, Paul, ou Lehecka ET ni Jodar, ni De Minaur n’atteignent les demi‐finales.

OU

  • Il atteint les demi‐finales à Paris, ni Jodar ni De Minaur n’atteignent les 14 de finale ET ni Fritz ni Paul n’atteint la finale ET ni Lehecka, Davidovich Fokina ni Nakashima ne remporte le tournoi.

L’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a donc plus trop le choix : remporter le tournoi ou compter sur la mauvaise perfor­mance de ses concurrents. 

Publié le lundi 2 novembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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