Quelques semaines après avoir avoué qu’une quali­fi­ca­tion pour le Masters de Turin était le grand objectif de sa fin de saison, Novak Djokovic se retrouve dans une posture compliqué avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, le dernier tournoi avant le tournoi des maîtres.

La donne est en effet assez claire : s’il ne se qualifie pas pour les demi‐finales à Nanterre, le Serbe sera auto­ma­ti­que­ment éliminé. Dans le cas ou il rejoin­drait le dernier carré, voici les diffé­rents scénarios :

Djokovic se quali­fiera pour Turin si :

Il soulève le trophée à Paris

OU

Il atteint la finale à Paris, ne la perd pas contre Fritz, Paul, ou Lehecka ET ni Jodar, ni De Minaur n’atteignent les demi‐finales.

OU

Il atteint les demi‐finales à Paris, ni Jodar ni De Minaur n’atteignent les 1⁄ 4 de finale ET ni Fritz ni Paul n’atteint la finale ET ni Lehecka, Davidovich Fokina ni Nakashima ne remporte le tournoi.

Djokovic 🇷🇸 will qualify for Turin if :



- He lifts the trophy in Paris 🏆



OR



- He reaches the final in Paris, does not lose it against Fritz 🇺🇸, Paul 🇺🇸 or Lehecka 🇨🇿 AND neither Jodar 🇪🇸 nor De Minaur 🇦🇺 reach the semi‐finals.



OR



- He reaches the semi finals in Paris,… pic.twitter.com/eDG79QjOOn — RacetoTurin (@RacetoTurin) November 2, 2026

L’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’a donc plus trop le choix : remporter le tournoi ou compter sur la mauvaise perfor­mance de ses concurrents.