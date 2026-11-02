Quelques semaines après avoir avoué qu’une qualification pour le Masters de Turin était le grand objectif de sa fin de saison, Novak Djokovic se retrouve dans une posture compliqué avant ses débuts sur le Rolex Paris Masters, le dernier tournoi avant le tournoi des maîtres.
La donne est en effet assez claire : s’il ne se qualifie pas pour les demi‐finales à Nanterre, le Serbe sera automatiquement éliminé. Dans le cas ou il rejoindrait le dernier carré, voici les différents scénarios :
Djokovic se qualifiera pour Turin si :
- Il soulève le trophée à Paris
OU
- Il atteint la finale à Paris, ne la perd pas contre Fritz, Paul, ou Lehecka ET ni Jodar, ni De Minaur n’atteignent les demi‐finales.
OU
- Il atteint les demi‐finales à Paris, ni Jodar ni De Minaur n’atteignent les 1⁄4 de finale ET ni Fritz ni Paul n’atteint la finale ET ni Lehecka, Davidovich Fokina ni Nakashima ne remporte le tournoi.
L’homme aux 24 tournois du Grand Chelem n’a donc plus trop le choix : remporter le tournoi ou compter sur la mauvaise performance de ses concurrents.
Publié le lundi 2 novembre 2026 à 17:17