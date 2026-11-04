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Premier exploit fran­çais qui envoie offi­ciel­le­ment Arthur Fils à Turin !

Par
Baptiste Mulatier
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Si on savait déjà qu’il fallait un incroyable concours de circons­tances pour qu’Arthur Fils ne se qualifie pas pour le Masters, tout le monde peut quand même souf­fler un grand coup.

Suite à la victoire de son compa­triote Quentin Halys (46e mondial) contre Frances Tiafoe (8e à la Race), en sauvant quatre balles de match (6−1, 3–6, 7–6 [9]), le numéro 1 fran­çais est désor­mais assuré de jouer pour la première fois de sa carrière les ATP Finals à Turin du 15 au 22 novembre.

Une sacrée perfor­mance de la part d’Arthur Fils qui a manqué l’Open d’Australie et Roland‐Garros pour cause de bles­sures cette année, et qui n’a pas non plus briller à Wimbledon et l’US Open.

Une magni­fique nouvelle en accom­pagne une autre pour le tennis trico­lore ce mercredi !

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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