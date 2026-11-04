Si on savait déjà qu’il fallait un incroyable concours de circons­tances pour qu’Arthur Fils ne se qualifie pas pour le Masters, tout le monde peut quand même souf­fler un grand coup.

Suite à la victoire de son compa­triote Quentin Halys (46e mondial) contre Frances Tiafoe (8e à la Race), en sauvant quatre balles de match (6−1, 3–6, 7–6 [9]), le numéro 1 fran­çais est désor­mais assuré de jouer pour la première fois de sa carrière les ATP Finals à Turin du 15 au 22 novembre.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 est offi­ciel­le­ment QUALIFIÉ pour le Masters !



Le Français va devenir le 10e trico­lore à disputer le Masters ATP, le premier depuis Gaël Monfils il y a 10 ans :

🇫🇷 Pierre Barthes (1971)

🇫🇷 Yannick Noah (1982, 1983, 1985, 1986)

🇫🇷 Henri Leconte (1985, 1986, 1988)… pic.twitter.com/t0SP0UlncB — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 4, 2026

Une sacrée perfor­mance de la part d’Arthur Fils qui a manqué l’Open d’Australie et Roland‐Garros pour cause de bles­sures cette année, et qui n’a pas non plus briller à Wimbledon et l’US Open.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 est devenu le premier joueur à se quali­fier pour le Masters en ayant remporté moins de deux matchs en Grand Chelem au cours de la saison depuis Brad Gilbert 🇺🇸 en 1989 (0 victoire en Grand Chelem).



✍️ Comme Arthur Fils cette année, Brad Gilbert avait remporté… pic.twitter.com/2RAHl7G5CH — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 4, 2026

Une magni­fique nouvelle en accom­pagne une autre pour le tennis trico­lore ce mercredi !