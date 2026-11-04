Si on savait déjà qu’il fallait un incroyable concours de circonstances pour qu’Arthur Fils ne se qualifie pas pour le Masters, tout le monde peut quand même souffler un grand coup.
Suite à la victoire de son compatriote Quentin Halys (46e mondial) contre Frances Tiafoe (8e à la Race), en sauvant quatre balles de match (6−1, 3–6, 7–6 [9]), le numéro 1 français est désormais assuré de jouer pour la première fois de sa carrière les ATP Finals à Turin du 15 au 22 novembre.
Une sacrée performance de la part d’Arthur Fils qui a manqué l’Open d’Australie et Roland‐Garros pour cause de blessures cette année, et qui n’a pas non plus briller à Wimbledon et l’US Open.
Une magnifique nouvelle en accompagne une autre pour le tennis tricolore ce mercredi !
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.