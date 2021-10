Dans deux semaines, les orga­ni­sa­teurs du Rolex Paris Masters seront dans les star­ting blocks. Le premier d’entre eux sera Guy Forget, le direc­teur du tournoi. Il se dit d’ailleurs en coulisses que cela pour­rait être son dernier Bercy.

Guy aura en effet la lourde tâche d’at­tri­buer et d’an­noncer les invi­ta­tions offertes par l’or­ga­ni­sa­tion. Ce choix sera plus corné­lien que les années précé­dentes car nos Tricolores ne sont pas à la fête au niveau du clas­se­ment ATP. À ce jour, seule­ment deux Français entrent direc­te­ment dans le tableau, il s’agit de Gaël Monfils et d’Ugo Humbert alors que le tournoi octroie seule­ment quatre invitations.

En général, la direc­tion en réserve trois pour les « locaux ».

Quelle sera donc la stra­tégie ? Remercier les « historiques » ?

Donner un sésame à ceux qui font partie de la fameuse pré‐liste de la Coupe Davis ? Offrir un jubilé à Jo‐Wilfried Tsonga ? Récompenser un joueur surprise ayant réalisé une belle année ? Se priver d’un Andy Murray, s’il fait acte de candidature ?

Après les révé­la­tions liées au Pandora Papers, Guy Forget va avoir une fin de saison plutôt chargée, ce qui n’était pas forcé­ment le cas depuis plusieurs années…