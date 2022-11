A 13 heures, Rafael Nadal s’est présenté devant les médias pour la tradi­tion­nelle confé­rence de presse d’avant tournoi.

Interrogé sur la course autour de la place de numéro 1 mondial, l’Espagnol a précisé les choses avec autorité.

« Je comprends que c’est un point impor­tant pour vous parce que vous parlez du combat pour être numéro 1. Je ne me bats pas pour être numéro 1, je me bats unique­ment pour rester compé­titif dans tous les matchs que je dispute. Je l’ai déjà dit et je le dis depuis long­temps. Je ne vais plus me battre pour être numéro 1. Je l’ai fait dans le passé, j’ai changé. Ce n’est plus mon objectif. Plusieurs fois dans ma vie, j’ai eu la fierté d’y parvenir mais main­te­nant, je suis au point de ma carrière tennis­tique où je ne le veux plus »