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Rafael Nadal rend hommage à Monfils en ne parlant que de lui : « Je me souviens de la première fois où je t’ai vu quand nous étions très jeunes, et nous y sommes arrivés ! Nous avons eu des carrières très longues et très réussies »

Par
Antoine Trupiano
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Ce mardi était un grand jour pour les fans de tennis. Gaël Monfils faisait en effet ses adieux au Rolex Paris Masters, à l’oc­ca­sion d’une céré­monie parti­cu­liè­re­ment émou­vante orga­nisée en son honneur.

Dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du court central, de nombreuses légendes du tennis ont tenu à lui adresser un message, à commencer par Rafael Nadal, qui connaît le Français depuis leurs plus jeunes années sur le circuit.

Mais dans son hommage, l’Espagnol a eu une manière assez surpre­nante de saluer la carrière de « La Monf ». Plutôt que de s’adresser unique­ment au Français, l’an­cien numéro 1 mondial a régu­liè­re­ment employé le « nous », évoquant ainsi leur parcours commun et semblant égale­ment s’in­clure dans les félicitations.

« Félicitations pour cette carrière formi­dable. Je me souviens de la première fois où je t’ai vu quand nous étions très jeunes, et nous y sommes arrivés ! Nous avons eu des carrières très longues et très réus­sies » a déclaré Rafael Nadal.

Une formu­la­tion plutôt éton­nante lors­qu’il s’agit de rendre hommage à un joueur en parti­cu­lier, même si les deux hommes ont partagé plus de vingt ans d’his­toire sur le circuit.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 08:44

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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