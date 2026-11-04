Ce mardi était un grand jour pour les fans de tennis. Gaël Monfils faisait en effet ses adieux au Rolex Paris Masters, à l’occasion d’une cérémonie particulièrement émouvante organisée en son honneur.
Dans une vidéo diffusée sur les écrans géants du court central, de nombreuses légendes du tennis ont tenu à lui adresser un message, à commencer par Rafael Nadal, qui connaît le Français depuis leurs plus jeunes années sur le circuit.
Mais dans son hommage, l’Espagnol a eu une manière assez surprenante de saluer la carrière de « La Monf ». Plutôt que de s’adresser uniquement au Français, l’ancien numéro 1 mondial a régulièrement employé le « nous », évoquant ainsi leur parcours commun et semblant également s’inclure dans les félicitations.
« Félicitations pour cette carrière formidable. Je me souviens de la première fois où je t’ai vu quand nous étions très jeunes, et nous y sommes arrivés ! Nous avons eu des carrières très longues et très réussies » a déclaré Rafael Nadal.
Une formulation plutôt étonnante lorsqu’il s’agit de rendre hommage à un joueur en particulier, même si les deux hommes ont partagé plus de vingt ans d’histoire sur le circuit.
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 08:44