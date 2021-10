Mais qu’arrive‐t‐il à Milos Raonic ?

Forfait depuis mars et le tournoi de Miami, excepté une appa­ri­tion et une défaite au premier tour d’Atlanta en juillet, le Canadien est porté disparu depuis et commu­nique très peu. Longuement blessé au mollet, l’ac­tuel 46e joueur mondial vient d’ores et déjà de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Paris sur lequel il était demi‐finaliste en titre.

Un retrait qui fait néan­moins les affaires de Benoît Paire puis­qu’il sera le troi­sième joueur trico­lore à inté­grer le tableau prin­cipal après Gaël Monfils et Ugo Humbert. Un moindre mal.