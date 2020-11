Milos Raonic a tremblé face au très en forme Ugo Humbert. Mais il n’a pas craqué. Il a sauvé deux balles de match dans l’ultime tie-break avant de l’emporter. Le Canadien voit un bel avenir au français, dès l’année prochaine.

« Je pense qu’il est en mesure de jouer extrêmement bien. Je pense qu’il va monter dans le classement l’année prochaine. Je ne sais pas où il a fini cette année mais ce résultat va certainement le faire grandir dans les classements. Je pense qu’il va vraiment changer de niveau l’année prochaine. Il a très bien joué à Auckland, si je me rappelle bien, et puis il a eu une surprise au premier tour, il a joué contre quelqu’un qui venait de remporter un tournoi en Australie. Et la semaine dernière, il a bien joué. Je pense donc que ce qui lui manque, c’est la régularité, ce n’est pas facile de l’affronter. Il joue de la bonne manière. Il va continuer sur sa lancée », a analysé Milos en conférence de presse. Ce dernier affronte Daniil Medvedev ce samedi en demi-finale.

Nous reverrons en revanche Ugo Humbert en janvier 2021. On a déjà hâte…