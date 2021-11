Près de deux mois après son dernier match disputé en compé­ti­tion offi­cielle, en finale de l’US Open, Novak Djokovic a renoué avec le succès ce mardi soir en battant un coriace Marton Fuscovics au premier tour du Rolex Paris Masters.

Un jour après avoir remporté son match de double aux côtés de son compa­triote Filip Krajinovic, le numéro 1 mondial n’a pas semblé rouillé pour ses débuts en simple. La preuve avec ce premier set remporté 6 jeux à 2 en 35 minutes.

Incisif, concentré et bien en jambes pour un retour, Nole semble alors se diriger vers une victoire tran­quille en deux manches. Sauf que.

Sauf que le Hongrois, après avoir sauvé une balle de break d’en­trée de deuxième manche, ne l’en­tend pas de cette oreille et se met à frapper dans tout ce qui bouge en se rappro­chant de sa ligne de fond. Certainement un peu piqué au vif, il convertit sa première occa­sion de break dans la foulée et fait, contre toute attente, la course en tête dans ce set. Impeccable jusqu’au bout, il pousse le Serbe dans un set décisif. Inattendu mais intéressant.

Mais Nole, poussé par une grande partie du public pari­sien, en remet une couche et se montre assez intrai­table à la relance face à une balle qui lui convient bien. En face, Marton est touché physi­que­ment après tous ces efforts et finit par s’in­cliner après un duel plus accroché que prévu.

Djokovic soigne donc son retour avec une victoire en trois manches et plutôt maitrisée : 6–2, 4–6, 6–3, en 2h de jeu. Au prochain tour, il affron­tera le vain­queur du match 100% trico­lore entre Gaël Monfils et Adrian Mannarino.