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Richard Gasquet sur le néo‐retraité, Gaël Monfils : « Même s’il n’a pas gagné de Grand Chelem, Shelton, Fils et Alcaraz le regardent avec des yeux d’en­fant, il les a inspirés, c’est ça le plus beau à voir »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a décidé de ne pas parti­ciper aux derniers tour­nois de sa carrière, Lyon et Paris, suite à sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, Gaël Monfils a eu le droit à une belle céré­monie en son honneur lundi soir au Rolex Paris Masters.

Évidemment présent sur le court pour l’occasion, Richard Gasquet a rendu hommage à son ami dans des propos relayés par L’Equipe.

« C’est une page qui se tourne, on s’est telle­ment côtoyés, on a telle­ment été ensemble pendant une ving­taine d’an­nées que ça fait bizarre de le voir partir. Mais c’est le cycle du tennis, c’est normal. Il y a toujours un peu d’émo­tions. On voit ce (mardi) soir qu’il ramène du monde, le central est plein, ça veut dire quelque chose. C’est quel­qu’un qui a marqué le tennis, qui était très, très spec­ta­cu­laire et qui a touché les gens. Quelqu’un de très charis­ma­tique. Il n’y a pas deux Gaël Monfils, il capti­vait les gens, les jeunes, Shelton, Fils, Alcaraz. Même s’il n’a pas gagné de Grand Chelem, ils le regardent avec des yeux d’en­fant, il les a inspirés, c’est ça le plus beau à voir. Il méri­tait ces adieux, il a bien fait de venir, de saluer une dernière fois le public, on était heureux d’être avec lui. Il reviendra certai­ne­ment dans le tennis, je n’en doute pas. »


Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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