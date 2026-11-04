S’il a décidé de ne pas participer aux derniers tournois de sa carrière, Lyon et Paris, suite à sa séparation avec Elina Svitolina, Gaël Monfils a eu le droit à une belle cérémonie en son honneur lundi soir au Rolex Paris Masters.
Évidemment présent sur le court pour l’occasion, Richard Gasquet a rendu hommage à son ami dans des propos relayés par L’Equipe.
« C’est une page qui se tourne, on s’est tellement côtoyés, on a tellement été ensemble pendant une vingtaine d’années que ça fait bizarre de le voir partir. Mais c’est le cycle du tennis, c’est normal. Il y a toujours un peu d’émotions. On voit ce (mardi) soir qu’il ramène du monde, le central est plein, ça veut dire quelque chose. C’est quelqu’un qui a marqué le tennis, qui était très, très spectaculaire et qui a touché les gens. Quelqu’un de très charismatique. Il n’y a pas deux Gaël Monfils, il captivait les gens, les jeunes, Shelton, Fils, Alcaraz. Même s’il n’a pas gagné de Grand Chelem, ils le regardent avec des yeux d’enfant, il les a inspirés, c’est ça le plus beau à voir. Il méritait ces adieux, il a bien fait de venir, de saluer une dernière fois le public, on était heureux d’être avec lui. Il reviendra certainement dans le tennis, je n’en doute pas. »
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 12:58