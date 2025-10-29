Battu par son cousin germain, Valentin Vacherot, au deuxième tour du Rolex Paris Masters après avoir mené un set à zéro, comme en finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech est apparu touché en confé­rence de presse.

« Il y a un ou deux points où je n’ai pas été assez offensif. Même maladroi­te­ment, j’au­rais dû y aller plus. Il y a eu quelques points assez incroyables. Il prend des lets, fais un bois sur balle de break. Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. Peut‐être que si demain on refait le même match tout pareil, il met ce bois dans la tribune, cela fait 6–4 pour moi et vous me deman­derez pour­quoi j’ai gagné ce match et pas lui et je vous dirais la même chose. C’est le tennis. Il joue incroya­ble­ment bien, il suffit de regarder les résul­tats et les joueurs qu’il le bat. Je suis aussi un joueur en confiance, il n’y a pas de problème là‐dessus, mais il est en extrême confiance, extrême réus­site. C’est tout à son mérite. C’est très fort, il l’entretient, il continue. Il y est allé sur les points impor­tants, peut‐être un poil plus que moi, c’est sûre­ment l’une des raisons. »