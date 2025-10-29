Battu par son cousin germain, Valentin Vacherot, au deuxième tour du Rolex Paris Masters après avoir mené un set à zéro, comme en finale du Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech est apparu touché en conférence de presse.
« Il y a un ou deux points où je n’ai pas été assez offensif. Même maladroitement, j’aurais dû y aller plus. Il y a eu quelques points assez incroyables. Il prend des lets, fais un bois sur balle de break. Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. Peut‐être que si demain on refait le même match tout pareil, il met ce bois dans la tribune, cela fait 6–4 pour moi et vous me demanderez pourquoi j’ai gagné ce match et pas lui et je vous dirais la même chose. C’est le tennis. Il joue incroyablement bien, il suffit de regarder les résultats et les joueurs qu’il le bat. Je suis aussi un joueur en confiance, il n’y a pas de problème là‐dessus, mais il est en extrême confiance, extrême réussite. C’est tout à son mérite. C’est très fort, il l’entretient, il continue. Il y est allé sur les points importants, peut‐être un poil plus que moi, c’est sûrement l’une des raisons. »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 16:01