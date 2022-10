Battu par Holger Rune en quarts de finale à Bâle, Arthur Rinderknech va grimper à la 42e place mondiale et devenir le numéro 1 fran­çais, devant Adrian Mannarino et Gaël Monfils. Avant son entrée en lice à Bercy face à Jack Draper, le joueur de 27 ans a parlé de ses excel­lents résul­tats sur indoor ces dernières semaines (quarts à Metz, Tel‐Aviv et Bâle, demi‐finale à Gijon).

« On m’a collé cette étiquette quand je me suis lancé sur le circuit, parce que mes premiers résul­tats ont été en indoor. Mon entraî­neur et moi‐même, on avait dit que j’étais sûre­ment très à l’aise sur terre, que les résul­tats allaient venir sur terre le moment venu et que j’avais même de quoi être encore meilleur sur terre. Dès l’année suivante, j’ai eu tous mes meilleurs résul­tats sur terre battue, sur mes premiers ATP, sur les premiers joueurs que j’ai battus ; les premiers tops 20 et 50, tout ça, c’était sur terre battue. Ça a prouvé que j’étais un joueur de terre battue aussi. J’ai de nouveau des résul­tats en indoor. Je suppose aussi que c’est la conti­nuité de la saison. J’ai pas mal joué en août, c’était sur dur exté­rieur. J’avais bien joué aussi l’année dernière pendant l’été sur terre battue. Je pense que cela dépend de mon corps, si tout va bien, si j’ai pu bien me préparer. C’est là où ça me permet d’être effi­cace dans mon jeu et d’avoir mes résul­tats. Je pense que la surface n’af­fecte pas tant que ça mon jeu du moment que j’ai le temps de me préparer. »