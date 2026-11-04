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Rinky Hijikata, tombeur de Novak Djokovic : « Honnêtement, je n’étais même pas sûr de pouvoir entrer sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que l’on s’attendait en huitièmes de finale à un duel crucial dans la course au Masters entre Novak Djokovic et Alex De Minaur, nous assis­te­rons fina­le­ment à une oppo­si­tion surprise entre Rinky Hijikata et Tomas Martin Etcheverry.

Ce dernier a battu l’Australien en deux sets (7−6, 6–3) tandis que le premier a renversé le Serbe ce mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters (2−6, 6–3, 6–3). Et pour­tant, le qualifié austra­lien Hijikata avait visi­ble­ment des pépins physiques à gérer avant la rencontre.

« Honnêtement, je n’étais même pas sûr de pouvoir entrer sur le court. J’étais donc juste content de pouvoir jouer. Et puis, il a trop bien joué pour moi pendant le premier set et un peu après. Ensuite, j’ai juste essayé de tenir le coup aussi long­temps que possible. Et j’ai peut‐être eu un peu de chance sur quelques points déci­sifs. Je suis content d’avoir réussi à main­tenir mon niveau aussi long­temps », a confié le 83e mondial au micro de l’ATP.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 18:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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