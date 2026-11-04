Alors que l’on s’attendait en huitièmes de finale à un duel crucial dans la course au Masters entre Novak Djokovic et Alex De Minaur, nous assis­te­rons fina­le­ment à une oppo­si­tion surprise entre Rinky Hijikata et Tomas Martin Etcheverry.

Ce dernier a battu l’Australien en deux sets (7−6, 6–3) tandis que le premier a renversé le Serbe ce mercredi au deuxième tour du Rolex Paris Masters (2−6, 6–3, 6–3). Et pour­tant, le qualifié austra­lien Hijikata avait visi­ble­ment des pépins physiques à gérer avant la rencontre.

“I was just trying to hang tough as long as I could” 💪



Hijikata reflects on his upset win vs Djokovic 🗣️ #RolexParisMasters pic.twitter.com/HJPwsYm0oN — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2026

« Honnêtement, je n’étais même pas sûr de pouvoir entrer sur le court. J’étais donc juste content de pouvoir jouer. Et puis, il a trop bien joué pour moi pendant le premier set et un peu après. Ensuite, j’ai juste essayé de tenir le coup aussi long­temps que possible. Et j’ai peut‐être eu un peu de chance sur quelques points déci­sifs. Je suis content d’avoir réussi à main­tenir mon niveau aussi long­temps », a confié le 83e mondial au micro de l’ATP.