Alors que l’on s’attendait en huitièmes de finale à un duel crucial dans la course au Masters entre Novak Djokovic et Alex De Minaur, nous assisterons finalement à une opposition surprise entre Rinky Hijikata et Tomas Martin Etcheverry.
« Honnêtement, je n’étais même pas sûr de pouvoir entrer sur le court. J’étais donc juste content de pouvoir jouer. Et puis, il a trop bien joué pour moi pendant le premier set et un peu après. Ensuite, j’ai juste essayé de tenir le coup aussi longtemps que possible. Et j’ai peut‐être eu un peu de chance sur quelques points décisifs. Je suis content d’avoir réussi à maintenir mon niveau aussi longtemps », a confié le 83e mondial au micro de l’ATP.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.