A l’occasion du 1000ème succès de Nadal, le site de l’ATP avait préparé des contenus exclusifs avec notamment un entretien de Francis Roig, l’un des coaches de Rafa. L’entraineur espagnol a notamment du expliquer ce qu’il préférait chez Nadal : « Ce que j’ai le plus apprécié chez Rafa, c’est son humilité, sa capacité à rester à l’écoute et à s’améliorer. Ou être capable de gagner des points avec peu d’armes parce qu’il ne joue pas son meilleur tennis. Et puis il a quelque chose de très bon dans les tournois ; quand il trouve son jeu, il est rare qu’il le perde. Et la constance de tant d’années sans quitter le Top 10. Même l’année où il avait du mal, quand il trouvait mentalement difficile de concourir, il était le seul à ne pas sortir du Top 10 »