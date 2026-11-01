Arrivé à Paris pour disputer le dernier Masters 1000 de la saison, Andrey Rublev était de passage en confé­rence de presse. Pour son entrée en lice, le Russe a hérité de Tomas Martin Etcheverry, avant de croiser la route d’Alex De Minaur, puis un éven­tuel match contre Novak Djokovic en huitième de finale.

Interrogé sur sa partie, le cham­pion 2024 de Madrid a répondu sur un ton léger pour évoquer son état de forme.

« Oui, dans mon cas, tout peut arriver (rires). C’est ce que je dis. Quand tout va bien, que je suis en forme, peu importe le tirage au sort ; de la même manière, quand je ne suis pas en forme, même si le tirage est génial et avan­ta­geux, ça ne sert à rien. Quand je ne suis pas en forme, je peux perdre contre n’importe qui, et inver­se­ment, quand je suis en forme, je peux battre n’importe qui. On verra bien. Pour l’instant, la dernière fois, j’ai réussi à perdre contre lui (Tomas Martin Etcheverry, premier adver­saire de Rublev à Paris NDLR), donc, comme je le disais, ici tout dépend de ma forme. Si je suis en forme, tout ira bien. Si je ne le suis pas, peu importe qui je rencontre, ça ne donnera rien », a commenté le 22e joueur mondial, dans des propos rapportés par Championat.