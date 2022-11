Magnifique vain­queur de Novak Djokovic, ce dimanche en finale du Rolex Paris Masters après une perfor­mance incroyable, Holger Rune a rendu un bel hommage à son adver­saire du jour lors de la céré­monie de remise des prix.

« Félicitations à toi, Novak. Tu es l’un de mes joueurs préférés, je te regarde depuis que je suis un petit garçon et je dois dire que c’est un véri­table plaisir de partager le court avec toi. Je te souhaite, à toi et à ton équipe, le meilleur pour le reste de la saison. C’est mon tournoi préféré et j’es­père revenir l’année prochaine. Je tiens à remer­cier mon équipe, ma mère, mon entraî­neur, Patrick et tous ceux qui m’ont soutenu cette semaine. »