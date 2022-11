A seule­ment 19 ans, Holger Rune s’est qualifié ce samedi pour sa première finale en Masters 1000, grâce à une perfor­mance XXL face à l’homme en forme du moment, invaincu depuis 16 matchs avant cette demie : Felix Auger‐Aliassime.

Si les obser­va­teurs sont unanimes pour souli­gner les qualités tennis­tiques et physiques évidentes du jeune danois, ce dernier n’échappe en revanche pas aux critiques concer­nant son compor­te­ment sur le court. Il a eu des diffé­rends avec plusieurs joueurs du circuit dont Casper Ruud à Roland‐Garros ou Stan Wawrinka en début de semaine à Bercy.

En confé­rence de presse, il a évoqué ces commen­taires sur sa personne. « C’est normal, plus je monte et plus j’at­tire l’at­ten­tion. Cela fait partie du jeu. Cela montre que j’en­grange les victoires, que je bats de grands joueurs, donc plus de gens parlent de moi, c’est normal. »