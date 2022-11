Les deux phéno­mènes de la géné­ra­tion 2003, Holger Rune et Carlos Alcaraz, vont s’af­fronter pour la première fois sur le circuit ATP, à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy ce vendredi. Vainqueur de 16 de ses 18 derniers matchs, le jeune danois arrive en pleine confiance avec la ferme inten­tion de bous­culer celui qu’il connaît depuis plusieurs années déjà.

« Le premier chapitre d’une grande riva­lité ? J’espère. Nous avons tous les deux 19 ans donc nous sommes super jeunes, il nous reste encore beau­coup de temps dans nos carrières. C’est génial à voir. Nous nous suivons depuis l’époque des juniors. Ce qu’il fait est incroyable, je suis super excité de voir comment ça va se passer. Je vais juste y aller et m’amuser. Il est le numéro 1 mondial en ce moment, je suppose que je suis l’out­sider, j’ai 18 ans. Je vais juste y aller et jouer libre­ment, je n’ai rien à perdre. Je veux dicter ma loi sur chaque point que je peux et rester concentré. Tout le monde est telle­ment bon que j’es­saie de dicter ma loi sur chaque point. Chaque balle de break que j’ob­tiens, je dois la saisir car ils sont trop bons. »