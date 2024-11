En confé­rence de presse après sa victoire contre Alex De Minaur en quarts de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy (6−4, 4–6, 7–5), Holger Rune n’a pas voulu mentir.

« Croyez‐moi, je n’étais pas calme du tout. Ça a été une vraie bataille pendant tout le match. J’ai eu de nombreuses occa­sions que je n’ai pas réussi à saisir et c’était très frus­trant, mais je suis resté composé, j’ai réussi à me battre et à trouver des solu­tions. J’ai beau­coup de respect pour Alex, c’est un adver­saire diffi­cile. Il vous fait toujours retourner davan­tage de balles, il fallait donc que je prenne le dessus, c’est ce que je me suis dit ; il fallait que je fonce pour pouvoir obtenir ce que je voulais. Tactiquement, j’ai très bien joué aux premier et troi­sième sets. Au deuxième set, c’est plutôt lui qui a dicté ses termes, mais je suis ravi de la manière dont j’ai géré la situation. »

Pour rappel, le vain­queur de l’édi­tion 2022 affron­tera Alexander Zverev pour une place en finale.