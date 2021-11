Dans les colonnes de l’Equipe, Fabrice Santoro a accepté de décrypter le jeu d’Ugo Gaston. Il faut dire que l’an­cien joueur trico­lore rentrait aussi comme le fait Gaston dans la tête de ses adver­saires : « Hugo a prouvé qu’il peut faire déjouer des joueurs parmi les meilleurs. Il lui manque encore quelques armes, il faudra qu’il joue plus souvent sur des filières courtes, par exemple. Mais, déjà avec ces armes‐là, on voit qu’il est très effi­cace à haut‐niveau. Et ce parcours à Bercy a plus de valeur que celui de Roland‐Garros 2020. On n’est plus sur le terrain boueux de Roland de l’au­tomne de l’an dernier, dans des condi­tions idéales pour lui. Même si les condi­tions sont lentes ici, et notam­ment avec les balles, ça prouve que Hugo a progressé car il n’y a plus l’effet de surprise » a expliqué toujours avec autant d’exac­ti­tude Battling Fab.