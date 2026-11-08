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Sébastien Villette, coach du Français Van Assche : « Se dire que ça se joue sur des détails contre le 4e mondial en demi‐finales de Masters 1000, c’est plus une satis­fac­tion qu’une déception »

Par
Baptiste Mulatier
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Luca Van Assche a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, avant de fina­le­ment s’in­cliner (5−7, 6–3, 6–4).

Interrogé par L’Équipe après la rencontre, le coach du Français de 22 ans, Sébastien Villette a insisté sur le positif. 

« Il s’est un peu arrêté de jouer, le seul léger regret est là. Mais se dire que ça se joue sur des détails contre le 4e mondial en demi‐finales de Masters 1000, voir que ce qu’on met en place tient la route face à un mec de ce calibre, c’est plus une satis­fac­tion qu’une décep­tion. On est dans la bonne direc­tion, les étapes se fran­chissent les unes après les autres. On est dans le vrai. » 

Publié le dimanche 8 novembre 2026 à 10:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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