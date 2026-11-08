Luca Van Assche a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, avant de finalement s’incliner (5−7, 6–3, 6–4).
Interrogé par L’Équipe après la rencontre, le coach du Français de 22 ans, Sébastien Villette a insisté sur le positif.
« Il s’est un peu arrêté de jouer, le seul léger regret est là. Mais se dire que ça se joue sur des détails contre le 4e mondial en demi‐finales de Masters 1000, voir que ce qu’on met en place tient la route face à un mec de ce calibre, c’est plus une satisfaction qu’une déception. On est dans la bonne direction, les étapes se franchissent les unes après les autres. On est dans le vrai. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.