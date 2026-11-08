Luca Van Assche a mené 3–1 dans le set décisif contre Ben Shelton (4e mondial) en demi‐finales du Rolex Paris Masters, avant de fina­le­ment s’in­cliner (5−7, 6–3, 6–4).

Interrogé par L’Équipe après la rencontre, le coach du Français de 22 ans, Sébastien Villette a insisté sur le positif.

« Il s’est un peu arrêté de jouer, le seul léger regret est là. Mais se dire que ça se joue sur des détails contre le 4e mondial en demi‐finales de Masters 1000, voir que ce qu’on met en place tient la route face à un mec de ce calibre, c’est plus une satis­fac­tion qu’une décep­tion. On est dans la bonne direc­tion, les étapes se fran­chissent les unes après les autres. On est dans le vrai. »