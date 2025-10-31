Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Andrey Rublev (7−6, 6–3) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Ben Shelton a affiché sa grande satis­fac­tion quant à son niveau de jeu.

« J’ai joué l’un de mes meilleurs matchs de la saison. C’était incroyable parce que j’étais en mauvaise forme depuis ma bles­sure à l’US Open, mais je retrouve mon meilleur tennis et c’est une sensa­tion incroyable », s’est réjoui le 7e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Jannik Sinner, son adver­saire en quarts de finale ce vendredi, est prévenu.