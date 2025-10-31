Sur le plateau de Tennis Channel après sa victoire contre Andrey Rublev (7−6, 6–3) en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris, Ben Shelton a affiché sa grande satisfaction quant à son niveau de jeu.
« J’ai joué l’un de mes meilleurs matchs de la saison. C’était incroyable parce que j’étais en mauvaise forme depuis ma blessure à l’US Open, mais je retrouve mon meilleur tennis et c’est une sensation incroyable », s’est réjoui le 7e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Jannik Sinner, son adversaire en quarts de finale ce vendredi, est prévenu.
Publié le vendredi 31 octobre 2025 à 12:05