Vainqueur de Taylor Fritz, Gilles Simon vit une fin d’année de « folie » même s’il a expliqué lors de sa confé­rence de presse qu’il a reçu beau­coup de bien­veillance depuis qu’il a annonce que c’était la dernière saison de sa carrière. C’est touchant ce que dit notre « Gillou » national.

Un énorme merci à tous pour ces moments inou­bliables.

On y retourne demain et on met tout ce qui reste.

Allez !!! — Gilles SIMON (@GillesSimon84) November 2, 2022

« Il y a une proxi­mité diffé­rente déjà sur les Challengers, parce que ce sont des plus petits tour­nois, les gens viennent te voir, te disent qu’ils sont heureux de te voir ici, ils sont contents ils disent : « Qu’est‐ce que tu joues bien ! » Et toi tu as envie de dire : « Qu’est‐ce que je n’avance plus ! ». C’est un truc diffé­rent, mais c’est pour cela que je dis cela. Quand je dis que je l’ai ressenti (NDRL : Cette bien­veillance), je l’ai ressenti tout au long de l’année à diffé­rents moments et pas qu’à Roland ou ici »