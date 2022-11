Lors de son passage devant les médias Gilles Simon a donné fina­le­ment un long entre­tien d’au­tant qu’il répon­dait avec préci­sion à chaque ques­tion. Interrogé sur le tennis trico­lore, il a insisté sur le fait que l’ap­proche trico­lore était un peu dépassée comme il l’avait déjà énonce dans son livre.

« Je pense que l’on s’en­ferme un peu dans une vision du tennis, surtout dans l’ap­proche mentale, l’envie, la bagarre, etc. On a du mal à sortir de ce truc‐là. Je pense qu’on essaie plus de faire coller des joueurs à un modèle plutôt que d’es­sayer de vrai­ment comprendre comment les joueurs fonc­tionnent et ce qui serait le mieux pour eux. C’est ce qui est un peu diffé­rent chez les autres joueurs comme que tu as cités (NDRL : La ques­tion portait sur Rafael Nadal et Novak Djokovic cités comme des exemples en terme de forma­tion) puisqu’ils ont des chemins qui sont aussi plus person­nels. Pour moi, cela se joue essen­tiel­le­ment là‐dessus. Cela m’a pris long­temps, puisque déjà j’ai mis long­temps avant de m’y inté­resser, j’ai mis long­temps avant de comprendre que mes problèmes ne passe­raient pas tout seul et mira­cu­leu­se­ment. Je suis content du chemin que j’ai parcouru sur la fin. Quand tu t’y prends à 26 ans, c’est tard »