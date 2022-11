Vainqueur d’Andy Murray après être passé très près de la défaite, Simon n’est donc pas encore à la « retraite ». Au prochain tour, il affron­tera Taylor Fritz. En atten­dant, il espère d’abord bien récu­pérer car il ne s’est pas économisé.

« Je ne sais pas, j’au­rais été bien si ça s’était arrêté ce soir, parce que j’ai toujours cette inquié­tude d’être au niveau du prochain match. On verra. C’est dans deux jours. Là, je suis fatigué. J’ai eu une journée très longue. Je vais essayer de bien récu­pérer demain, de bien gérer ma journée et de bien gérer le temps que j’ai jusqu’au prochain match pour essayer de faire le meilleur match possible. J’ai beau­coup de senti­ments diffé­rents et contra­dic­toires qui viennent, parce que, bien sûr, j’ai envie de gagner, mais une partie de moi est impa­tiente d’ar­rêter, parce que c’est vrai­ment très dur. J’essaie de ne pas trop y penser. Je me dis juste que je vais faire comme j’ai fait toute ma vie : j’ai un match dans deux jours, je suis dans tel état, j’ai 48 heures pour récu­pérer et faire du mieux possible et au moins, quand je suis concentré là‐dessus, ça me permet d’ou­blier le reste »