S’il reste encore loin d’un Daniil Medvedev, qui s’en prend régulièrement à sa box au cours d’un match, Jannik Sinner a surpris beaucoup de monde lors de son match face à Ben Shelton, ce vendredi soir en quarts de finale du Rolex Paris Masters.
Visiblement agacé par l’attitude peu démonstrative de ses employés alors qu’il venait de prendre le service de son adversaire, l’Italien n’a pas hésité à les secouer un peu avec une remarque bien sèche.
“i make a break and your f*cking sitting” bro was MAD 💀 pic.twitter.com/M6hVtbrkgK— ᴡᴏɴᴅᴇʀᴡᴀʟʟ🍷— (@causeafteralll) October 31, 2025
« Je fais le break et vous restez assis putain », a lâché le numéro 2 mondial qui a également été vu en train de demander à son clan de se lever pendant la rencontre.
Une image rare de la part d’un joueur autant en contrôle que Sinner.
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 13:13