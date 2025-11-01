AccueilVidéosSinner à son clan pendant son match contre Shelton : "Je fais...
Sinner à son clan pendant son match contre Shelton : « Je fais le break et vous restez assis putain »

Par Thomas S

S’il reste encore loin d’un Daniil Medvedev, qui s’en prend régu­liè­re­ment à sa box au cours d’un match, Jannik Sinner a surpris beau­coup de monde lors de son match face à Ben Shelton, ce vendredi soir en quarts de finale du Rolex Paris Masters. 

Visiblement agacé par l’at­ti­tude peu démons­tra­tive de ses employés alors qu’il venait de prendre le service de son adver­saire, l’Italien n’a pas hésité à les secouer un peu avec une remarque bien sèche. 

« Je fais le break et vous restez assis putain », a lâché le numéro 2 mondial qui a égale­ment été vu en train de demander à son clan de se lever pendant la rencontre.

Une image rare de la part d’un joueur autant en contrôle que Sinner. 

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 13:13

